İBB Başkanı İmamoğlu, tartıştığı pazarcıya dava açacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da tartıştığı pazarcıya dava açacağını söyledi.

Güngören Menderes Caddesi'nde vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, ardından Bayrampaşa'da halk buluşmasına katıldı.

Bayrampaşa'da pazarda yaşadığı tartışmaya değinen İmamoğlu, olayı şöyle anlattı:

"'Hayırlı işler.' demişim', daha birinci tezgah. Bana direkt 'Sen Pkk'lısın, Pkk'lı istemiyorum.' dedi. Sabırla uyardım. Israrla ' Pkk'lısın, Pkk'yla yan yanasın.' böyle ısrarla.... 'O zaman sen Pkk'lısın demek ki.' dedim. Burada bir terör örgütünün ismini böyle anmaktan utanıyorum, onu söyleyeyim. Bunu benim yüzüme söyleyen o aldanmış zavallı. 'Aldanmış zavallı' diyorum."

"Suç duyurusunda bulunacağım"

Konuyu yargıya taşıyacağını ifade eden İmamoğlu, "Ben ona 'ahlaksız, terbiyesiz' demişim. Daha ne diyeyim? Tabii ki ahlaksız terbiyesiz. Burada bulunan hiç kimsenin milli duygularına laf etmek benim haddim olabilir mi? Sen kim oluyorsun da bana terör örgütü üyesi ya da terörist muamelesi yapacaksın. Hakkında suç duyurusunda bulunacağım, dava açacağım. Ama benim esas hesabım ona onu dedirtenlerle." diye konuştu.

İmamoğlu ve pazarcı tartışması

Seçim çalışmaları kapsamında bugün Bayrampaşa'daki semt pazarını ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile pazarcı Mehmet Özdemir arasında tartışma yaşandı.

Tezgahına gelen İmamoğlu'na, "Pkk ile beraber olan ve PKK ile yürüyenlerle beraber olamam, benim tezgahıma gelemez." diyen Özdemir'e, İmamoğlu da "PKK'lı sensin" dedi.

Bunun üzerine İmamoğlu'nun, 'Sen esnaf değilsin.' sözlerine Özdemir de 60 senedir esnaf olduğunu belirterek karşılık verdi.

Karşılıklı tartışmanın uzaması ve iddiaya göre İmamoğlu'nun korumalarına "Bunu alın götürün" talimatı vermesi üzerine Özdemir, karakola giderek "Ben aşağı indikten sonra biraz uzaklaştım. Korumaları beni aldı, dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıktan sonra avukatımla tedbir amaçlı karakola geldim." sözleriyle yaşananları anlattı.