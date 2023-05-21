İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri'de vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de vatandaşlarla buluşma programına katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendilerine yönelik ayak oyunlarının devam ettiğini söyledi.

Yalanın, dolanın ve montaj videolarının millete yayılmaya çalışıldığını ifade eden İmamoğlu, terör örgütlerinin yaptığı açıklamaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işine yaradığını öne sürdü.

İmamoğlu, "Terör örgütü açıklamalarını alıp, milyonlarca liralık reklamlara çevirip, sosyal medyada mecralarında karşınıza düşüyordur. Milleti aldatmak adına bu videoları reklamla, piyasaya çıkaran sizsiniz. Siyaset ayrı, seçim ayrı, vatanını, milletini sevmek ayrı." dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Silivri'de oy patlaması yaşanacağını kaydeden İmamoğlu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verilmesini talep etti.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023