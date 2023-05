İBB Başkanı İmamoğlu, sandık görevlileriyle buluştu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinde görev alacak sandık görevlileri, müşahitler, hukukçular, Türkiye Gönüllüleri, Oy ve Ötesi üyeleriyle Maltepe'de biraraya geldi. İmamoğlu, " Asla tereddüt etmeyin. Mutlaka sandıklara gidin. Oyunuzu kullanın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimine 1 hafta kala sandık görevlileri, müşahitler, hukukçular, Türkiye Gönüllüleri, Oy ve Ötesi gruplarına mensup vatandaşlarla "Demokrasi Neferleri Buluşması" nda biraraya geldi.

"VATANDAŞIMIZIN HER BİR OYU NAMUSUMUZDUR"

Maltepe Etkinlik alanında gerçekleştirilen buluşmada konuşan Ekrem İmamoğlu, "Her bir oyun, bize seçimi kazandıracak o kritik oy olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Vatandaşımızın her bir oyu, namusumuzdur. Onun için mücadele edeceğiz. Günün her dakikasında sandığa hakim olduğumuzda, kimse hile yapma imkan ve cüretini bulamaz. Bulamayacak. Sizler sayesinde bulamayacak. Son ana kadar, aynı ciddiyetle görevimizin başında olacağız. Yorulmayacağız. Görevi ihmal etmek yok. Sandığı terk etmekmiş, öyle bir şey yok. Bunlar bize yakışmaz. Şikayetçi olmak yok. 'Şu eksik, bu eksik' demek yok. Türkiye'nin neferlerine böyle davranmak yakışmaz. Siz nefersiniz, neferiz. Biz, doğru bildiğimiz yolda ve sonunu düşünmeden yola çıkmış, inançlı insanlarız. O gün sandıklarda bir milyon kişi olacağız. Bizi sadece ne yenebilir biliyor musunuz? Kendi yılgınlığımız, kendi karamsarlığımız. Başka hiçbir güç yenemez. Onun için karamsarlığa, yılgınlığa yer yok. Unutmayın, bu ülkeye demokrasi getirmekten hiç kimse bizi alıkoyamadı, koyamayacak" dedi.

"OYUNUZU KULLANIN"

Konuşmasında, "Sandıklara sahip çıkmak ne demekmiş? Çuvallar üzerinde nasıl uyunurmuş? Her türlü hileye rağmen seçim nasıl kazanılırmış, 31 Mart'ta, 23 Haziran'da onlara gösterdik. Yine gösteririz. Yine göstereceğiz. Hayaller paylaşmak için burada değiliz. Sandık organizasyonunun tam ve eksiksiz olması için buradayız" diyen İmamoğlu'na vatandaşlar "Ceketini çıkar" diye seslendi. Ceketini çıkaran Ekrem İmamoğlu, "Ben o günkü ceketi zaten hiç giymedim, merak etmeyin. Bu memlekete demokrasi gelene kadar da giymeyeceğim. Size söz. Makam mevki meselesi değil bu iş. Ne yapılması gerekiyorsa, onu yapacağız. Onun için buradayız. 14 Mayıs'ta sandık başında yaşadığımız ne sorun varsa, bugünden çözeceğiz. Bugün burada sizlere dağıtacağımız bazı mamuller var. O mamulleri alın, okuyun. Sandık görevlilerine, buraya gelemeyenlere ulaştırın. Her bir maddeyi dikkatle okuyun. Demokrasi neferleri olarak, ödevimize çok ama çok çalışalım. 28 Mayıs'ta sandığı protesto etmenin, sandığa gitmemenin ve evde kalmanın maliyeti çok yüksek olacak. Asla tereddüt etmeyin. Mutlaka sandıklara gidin. Oyunuzu kullanın" dedi.