İBB Başkanı İmamoğlu, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını kınadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına, "Bütün bu gelişmelere sessiz kalan, ağırdan alan uluslararası kurumları acilen kafasını kumdan çıkarmaya, acil olarak bölgedeki barış için çaba sarf etmeye davet ediyorum" diye tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına tepki gösterdi.

İmamoğlu, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurması bir insanlık suçudur. Sivil vatandaşların hedef alındığı bütün saldırıları sonuna kadar kınıyorum. Bütün bu gelişmelere sessiz kalan, ağırdan alan uluslararası kurumları acilen kafasını kumdan çıkarmaya, acil olarak bölgedeki barış için çaba sarf etmeye davet ediyorum."