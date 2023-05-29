İBB Başkanı İmamoğlu: Her Şey Yeniden Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinden sonra ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. İmamoğlu, 'Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız.' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 28 Mayıs seçimlerinden sonra ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. İmamoğlu, "Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık, birlikte başardık. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk açıklamasını Twitter hesabından yaptı. Paylaştığı videoda "28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetçi olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır" diyen İmamoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"YİNE BAŞARIRIZ: Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık birlikte başardık. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir.

"AYNI ŞEYLERİ YAPARAK FARKLI SONUÇ ASLA BEKLEMEYECEĞİZ ARTIK: Her sahada, her ortamda değişim, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs, bugün İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi yöntemle araçlar değiştiren Mehmet fethetti, Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönüllünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı, biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz.

BUNDAN SONRA BÜTÜN GÖNÜLLERİ KAZANMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ: Büyük Atatürk diyor ki; 'umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır' İstanbul'da benim gibi milyonlarca, Türkiye'de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi, neferleri var. Bu seçim kampanyasında onların inançlı, dirençli asla vazgeçmeyen mücadelelerine defalarca tanık oldum. Başta demokrasi neferleri olan sizleri, sevgili çocukları, o canım gençleri, anneleri ve bütün İstanbulluları bugün saat 21.00'de Maltepe Meydanı'nda düzenlediğimiz 570'inci fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreğe olacağız. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı birlikte paylaşacağız. Bana inanın yolumuz uzun, gençliğimiz var inancımız tam ve bana güvenin. Her şey çok güzel olacak."