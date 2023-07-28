İBB Başkanı İmamoğlu: Gençlerle siyaset konuşamayacak duruma geleceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her sesi dinlemekle yükümlüyüz ben 16 milyonluk kentin bir belediye başkanıyım aynı zamanda Türkiye siyaseti yönünde büyük bir mücadele vermiş birisiyim. Bu mücadelenin en öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdiyim dolayısıyla bütün bu eksende biz arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri Kurban bağışından elde edilen konserveleri 90 bin aileye ulaştırdı. Hayırseverlerin yaptığı katkıyla hazırlanan konserve etlerin dağıtıma çıktığı etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, etkinlik sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GENÇLERLE SİYASET KONUŞAMAYACAK DURUMA GELECEĞİZ

UKOME İSTANBUL'U MAĞDUR ETME MERKEZİ

BU ZAM, YAPMAK ZORUNDAYIZ

SİYASİ RANT ELDE EDELİM ANLAYIŞI VARDIR

İmamoğlu, "Tabiri caizse kemer sıkmak zorunda, vergileri artırmak zorunda kalacaklar, e tüm bunlar ister istemez bizim de bir kamu kurumu olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımdan diğer hususlara kadar yansıtılmak zorunda sürece. O bakımdan burada UKOME kıskacı altında sözüm ona İstanbul'un nitelikli ulaşım hizmeti engellenmek hatta yapılmasın, buradan siyasi rant elde edelim anlayışı vardır. Oraya 5-6 tane usulsüz üye aktararak UKOME üzerinden kararları engelleyen süreçleri yaşıyoruz. Düşünün İstanbul'da taksi ihtiyacı vardır, yoktur. Gidin bin tane, milyon tane vatandaşımıza soralım. Yüzde 99.9'u vardır diyecek ama UKOME'dekiler yoktur diyor. Bu kadar net. Geçişler, değişimler zorlu olur bazen ama 8+1'i severler" dedi.