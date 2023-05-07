İBB Başkanı İmamoğlu Erzurum'da Taşlı Saldırıya Uğradı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitinginde seçim otobüsüne düzenlenen taşlı saldırı nedeniyle konuşmasını yarıda kesti. Otobüsün içinde polislere seslenen İmamoğlu, "Buradaki sulhu sağlayın. Siz sulhu sağlayana kadar şehir içinde turuma devam ediyorum" dedi. İmamoğlu, atılan taşlarla yaralanan vatandaşlarla telefonda görüntülü konuştu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çorum ve Sivas'ın ardından üçüncü halk buluşması için Erzurum'a geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin mitingin yapılacağı Havuzbaşı Kent Meydanı'nı günün erken saatlerinden itibaren otobüslerle doldurmasıyla başlayan gerginlik, İmamoğlu'nun kente gelmesiyle daha da tırmandı. İmamoğlu seçim otobüsünün üzerinde konuşurken otobüsün arka tarafından toplanan kalabalık bir grup, otobüse ve alandaki vatandaşlara taş atmaya başladı.

Konuşmasına yarıda kesen İmamoğlu, daha sonra otobüs içine alındı. Buradan emniyet yetkililerine seslenen İmamoğlu, güvenliğin sağlanmasını istedi ve "Buradaki sulhu sağlayın. Siz sulhu sağlayana kadar şehir içinde turuma devam ediyorum" dedi. İmamoğlu, "Polis, emniyet müdürü, vali; siz bu güvenliği sağlayana kadar burada duracağız. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız. Elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Türk bayrakları olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz. Bir avuç insanın tedbirini alamayan emniyet müdürü, vali; hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bakın, buradaki huzuru tesis edin, bu kalabalığın sıkıntısını giderin. Emniyet; buradaki sulhu sağlayın. Ben şehir turuna devam ediyorum" diye konuştu.

VALİYE TELEFONDA TEPKİ

Ekrem İmamoğlu, telefonla aradığı Erzurum Valisi'ne tepki gösterdi. İmamoğlu, "Kınıyorum. Erzurum adına kınıyorum, Dadaş adına kınıyorum. Sayın Valim, bana 'Tedbirleri aldım ama üzgünüm' derseniz ben size böyle konuşurum. Ama 'Ben tedbir alamadım, gereğini yapacağım' derseniz… Ağır mı konuşuyorum? Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum Valim" dedi.

YARALILARLA GÖRÜŞTÜ

Ekrem İmamoğlu, daha sonra atılan taşlarla yaralanan vatandaşlarla telefonda görüntülü konuştu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu sırada bir vatandaş, vekil adaylarından birinin kolunun kırık olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü belirterek bir kişinin yardıma gitmesini istedi.