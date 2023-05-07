İBB Başkanı İmamoğlu, Çorum'da 'Halk Buluşması'na katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çorum'da düzenlenen "Halk Buluşması"nda konuştu.

İmamoğlu, Abide Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta millet iradesinin iktidara geleceğini söyledi.

Hayatının en mutlu anlarını yaşadığını belirten İmamoğlu, "Bu memleketin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine beni evinde ağırlayacak, evlat görecek, kardeş görecek, ağabey görecek milletim var, ne mutlu bana. Allah beni size mahcup etmesin." dedi.

"Biz Millet İttifakı'yız. Tertemiz geliyoruz." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Tek bir yolsuzluk gölgesi, tek bir şaibe yok üstümüzde. Birilerine değil, millete hizmet için geliyoruz. Milletin hizmetkarı olacağız. Nasıl bakacağız millete biliyor musunuz? Makam odamda, masamın arkasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu ziyaretinde Tokatlı bir çiftçinin gözünün içine bakarak, onun derdini dinleyen bir resmi vardır. 12 yıldır odamda o resmi tutarım. Benim gözlerim mavi değil ama hepinizin gözüne Atam'ın gözü gibi bakıyorum."

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek isteyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"13. cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette dürüstlüğün simgesi. Ömrünü hak, hukuk, adalet mücadelesine adadı. Onun liderliğinde geliyoruz. Çok güçlüyüz, çok kararlıyız. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendiyle geliyoruz. İttifakımızın tüm liderleriyle geliyoruz. Sevgili dostum, Mansur Yavaş başkanımla geliyoruz. Bir şahsın, bir grubun, bir partinin seçimi değil, milletin iktidarını kurma seçimi."

Seçime bir hafta kaldığını hatırlatan İmamoğlu, "Diyeceğiz ki 'Oyumuz Millet İttifakı'na, oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na'. İlk turda bitirelim. Birleşe birleşe kazanacağız. 14 Mayıs'a kadar vaktini gece gündüz bu işe ayırmaya, 14 Mayıs'ta sandıklarda görev almaya ve sandıkları asla bırakmamaya, 14 Mayıs günü elinize Türk bayrağını alarak sokaklarda, okul önlerinde halay çekmeye, horon oynamaya, demokrasi şölenine çevirmeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, konuşmasının ardından Millet İttifakı'nın Çorum milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.