İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu selin etkilediği Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu. Kırlangıç Sokak sakini bir kadın, İski'nin gelmediğini belirterek İmamoğlu'na şikayette bulundu.

Sağanak yağmur ve sel İstanbul'da etkili oldu, Ayamama Deresi'ni yakın konumda yer alan ilçeler başta olmak üzere birçok noktada su baskınları oluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel ve baskınlardan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun incelemeleri sırasında Kırlangıç Sokak'ta yaşayan bir çevre sakini, " İski'yi 22.00'da aradım saat 01.30 oldu hala bana dönmediler, burada yalnızca bu mahalle yok, arka mahallelerde bir tane İSKİ yok, çevre illerden destek gelemez miydi? İnsanlar hala sokaktalar, benim ablam 3 çocukla sokakta kaldı, ne zamana kadar dönecekler öldükten sonra mı?" dedi. İmamoğlu ise, "Bin 800- 2000'e yakın çağrı var, illerden buraya gelinmesine gerek yok, gece hepsine gelecek, bir saatte 2 bin'e yakın çağrı İSKİ'ye iletildi. Ben Başakşehir'den geliyorum. Arkadaşlarım notunuzu alsın, hemen ilgilensin sizlerle" diye konuştu.

İmamoğlu, sokakta gerçekleştirdiği incelemelerden sonra alandan ayrıldı.