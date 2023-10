İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıldönümünde konuştu

İSTANBUL'un Kurtuluşu'nun 100. yıldönümü kutlama programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u yönetirken, kendi tercih ve düşüncelerimizi hiç kimseye dayatmıyoruz, aksine herkesin düşüncesine, yaşam biçimine saygı gösteriyoruz. Çünkü hiçbir yöneticinin vatandaşa kendi tercihini dayatma hakkı yoktur. Biz, milletimizin her bireyini olduğu gibi kabul ediyor ve olduğu gibi seviyoruz. İşte bunu bize öğreten ve bunu bize veren Cumhuriyettir dedi.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü Üsküdar'da düzenlenen konser programıyla kutlandı. Programa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, gazi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Konserde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma gerçekleştirdi. Çeşitli müzik, ışık ve sahne gösterisinin sergilendiği programında Eypio ve Sibel Can sahne aldı. İmamoğlu'nun konuşması sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede son buldu. Kavga eden gruplar polis eşliğinde alandan çıkarıldı.

İSTANBUL HİÇ UMUDUNU KAYBETMEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul, işgal edilmiş ama diz çökmemiş, başı öne eğilmemiş bir şehirdir. Kıyılarında, tam da buradan baktığınız İstanbul Boğazı'nın ve Marmara'nın kıyılarında işgal donanmasına, sokaklarında ise işgalci askerlere her yerde rastlanırmış. Buna rağmen İstanbul, hiç umudunu kaybetmedi. En kara günlerde bile, özgürlük ve bağımsızlık fikrinin, milli mücadele ateşinin ışığı, İstanbul'dan hiç ama hiç sönmedi. Kurtuluş Savaşı, İstanbul'dan Anadolu'ya yayılan bir güç ve enerjiyle başladı. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a doğru yola çıkarken, özgür ve mutlu İstanbul ile yeniden buluşacağını biliyordu. Çünkü o, kendine, bu toprakların insanlarına güveniyordu. Gelecek güzel günlere yürekten inanıyordu. Kurtuluş Savaşı, bu inanç ve güvenle kazanıldı. Cumhuriyet, bu inanç ve güvenle kuruldu dedi.

BİZE ÖĞRETEN VE BUNU BİZE VEREN, CUMHURİYET'TİR

Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet'in kurucuları, bu yolculuğu başarmak için her şeye, bizlerin, bu milletin sahip olduğumuzu kanıtladılar. Onlara duyduğumuz minneti ifade etmenin en doğru biçimi nedir biliyor musunuz Onlarla, yani Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, o günün ruhuyla, aynı yolda, aynı cesur adımlarla, ileriye doğru hep birlikte yürümektir. İstanbul'u bu anlayışla ve bu duyguyla, göreve geldiğimiz an itibariyle, bu şekilde yönetiyoruz. Bu kadim şehri, bu şehri aziz bir emanet olarak görüyoruz. Kökeni, inancı, düşüncesi ne olursa olsun, bu şehirde yaşayan bütün İstanbullulara sevgi ve saygı duyuyoruz. İstanbul'u yönetirken, kendi tercih ve düşüncelerimizi hiç kimseye dayatmıyoruz, aksine herkesin düşüncesine, yaşam biçimine saygı gösteriyoruz. Çünkü hiçbir yöneticinin vatandaşa kendi tercihini dayatma hakkı yoktur. Biz, milletimizin her bireyini olduğu gibi kabul ediyor ve olduğu gibi seviyoruz. İşte bunu bize öğreten ve bunu bize veren, Cumhuriyettir ifadelerini kullandı.

SİZİN ÜZERİNİZDE HİÇBİR MAKAM OLAMAZ

İmamoğlu, Sizler, güçlü bir Cumhuriyet'in, unutmayınız, eşit ve onurlu yurttaşlarısınız, her biriniz. Sizin üzerinizde hiçbir güç, hiçbir makam olamaz. İstanbul'un Kurtuluş'unun bugününde, işte bunu sizlerle paylaşmak isterim. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun yüzüncü yılında, sizleri gücünüzü fark etmeye, bu şehrin, bu ülkenin her biriniz eşit hissedarı olduğunuzu, bu şehrin, bu ülkenin sahiplerinin 86 milyon vatandaşımızın olduğunu sizlere hatırlatıyorum. Sizi, bunu bilerek hareket etmeye, hep birlikte umuda, sahip çıkmaya davet ediyorum. İstanbul'umuzun, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetinin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının o güçlü istiklal mücadelesiyle elde edilen kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun. Daima özgür, daima mutlu ol İstanbul diye konuştu.