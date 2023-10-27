İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Divan Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Divan Başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife her yönüyle adil, eşitlikçi ve partimizin gelecek vizyonunu ortaya koyan çok özel bir divan yönetiminin olgunlaşması yönünde gereğini yerine getirecek bir biçimde hareket edeceğimizi ifade ederek karşılıklı olumlu bir görüş pozisyonuna geldik" dedi.

İmamoğlu Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen 'Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın' etkinliğine katıldı. İmamoğlu etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Olağan Kurultayı'nda divan başkanlığı teklifiyle ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Doğrudur. Aslında geçen hafta Perşembe günü bana ilk kez Sayın Gürsel Erol ziyarete gelerek böyle bir düşüncelerinin oluştuğunu ve Sayın Genel Başkanımızın da bu konuda olumlu görüşüyle beraber bu teklifi iletmeye geldiğini ifade etmişti. O günden beri aslında müzakerelerimiz sürüyordu. Daha sonrasında olumlu düşüncemi kendilerine ifade ettim. Dünkü genel Başkanımızla olan buluşmamızda da sürece dair değerlendirmelerimizi yaptık. Tabi kurultay çok önemli bir kurultay yarışın olacağı bir kurultay. Tabi ki divan başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife her yönüyle adil, eşitlikçi ve partimizin gelecek vizyonunu ortaya koyan çok özel bir divan yönetiminin olgunlaşması yönünde gereğini yerine getirecek bir biçimde hareket edeceğimizi ifade ederek karşılıklı olumlu bir görüş pozisyonuna geldik. Elbette ki bu düşünceyi üreten ve bu süreci sana tevdi eden sayın genel başkanımıza teşekkür ederim" dedi.