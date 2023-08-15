İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu : "Ben adayım demedim yola çıkıyorum dedim"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu basın toplantısında ilk yaptığı konuşmasında, "İstanbul için yola çıkıyorum" derken konuşmasından son bölümünde ise "Adayım demedim yola çıkıyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaptığı açıklamanın ilk kısmında İmamoğlu, "İstanbul için yola çıkıyorum" dedi. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından gazetecilerle soru cevap kısmına geçildi. Bu kısmında İmamoğlu, 2024 adaylığı ile ilgili olarak yaptığı konuşmasında ise, " Ben adayım demedim yola çıkıyorum dedim. Bu bakımdan bu yolculuğun güçlü olduğunu görüyorum. O gün çok daha zor koşullarda toplumsal bir ittifakı oluşturduk. Tam 7 buçuk ay kampanya yürüttük. Elimizden seçim alındı o süreci de başarıyla yürüttük. Şu anda seçimi kaybeden taraf olarak bir travmamız var bunu biliyorum ama burada zıplama gücümüzde var o sıçramayı toplumla birlikte başarabiliriz" dedi.