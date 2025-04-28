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IAEA Teknik Heyeti Tahran'da Görüşmelere Başladı

IAEA Teknik Heyeti Tahran'da Görüşmelere Başladı
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İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) teknik heyetinin Tahran'a geldiğini ve görüşmelerin başlandığını duyurdu. Heyet, nükleer tesislerin denetimi ve güvenliği konularında teknik görüşmeler gerçekleştirecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) teknik heyetinin Tahran'a geldiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) teknik heyetinin Tahran'a geldiğini duyurdu. Bekayi, ziyaretin geçtiğimiz haftalarda IAEA Başkanı Rafael Grossi ile İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, "Görüşmelerde, Ajans'tan bir teknik heyetin Tahran'a gelmesi kararlaştırılmıştı. Heyet Tahran'a geldi ve bugün İran Atom Enerjisi Kurumu yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmeler tamamen teknik düzeyde gerçekleştirilecek ve ele alınacak başlıca konular arasında Ajans ile İran arasında kararlaştırılan nükleer tesislerin denetimi ve güvenliğini kapsayan ek protokoller yer alacak" dedi.

Bekayi ayrıca, İran'ın beklentisinin, Ajans'ın bu süreçte siyasi baskılardan uzak şekilde teknik görevlerini ve profesyonel sorumluluklarını yerine getirmesi olduğunu vurguladı.

"Ajans, İran ve ABD arasında köprü olabilir"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, 17 Nisan'da Tahran'a ziyaret gerçekleştirmişti. Grossi ziyareti kapsamında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelmiş ve görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, "Ajans, İran ve ABD arasında köprü olabilir ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması için gerekli desteği sunacağız" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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