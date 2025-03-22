İşte İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade

İşte İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade
RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına 'İmamoğlu' uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan tv kanallarına çok sert "İmamoğlu" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz?

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Şimdi kimi hançerleyeceksiniz?
İddia olay! İBB, 'Doğal afet' maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

Husilerin İsrail'i Hedef Alan Füze, Suudi Arabistan'a Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından İsrail'e yönelik ateşlenen bir balistik füze, Suudi Arabistan topraklarına düştü. İsrail ordusu, füzenin bir tehdit oluşturmadığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'i hedef alarak ateşlediği balistik füze Suudi Arabistan topraklarına düştü.

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları devam ediyor. Husiler, bugün de İsrail'i füzelerle hedef aldı. Husilerin İsrail'e ateşlediği bir balistik füze Suudi Arabistan topraklarına düştü.

İsrail ordusu, füzenin tespit edildiğini ancak herhangi bir tehdit oluşturmadığı için sirenlerin devreye girmediğini bildirdi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title