Husilerin İsrail'i Hedef Alan Füze, Suudi Arabistan'a Düştü

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'i hedef alarak ateşlediği balistik füze Suudi Arabistan topraklarına düştü.

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları devam ediyor. Husiler, bugün de İsrail'i füzelerle hedef aldı. Husilerin İsrail'e ateşlediği bir balistik füze Suudi Arabistan topraklarına düştü.

İsrail ordusu, füzenin tespit edildiğini ancak herhangi bir tehdit oluşturmadığı için sirenlerin devreye girmediğini bildirdi. - RİYAD