Hüseyin Yayman'dan Güzel Sanatlar Fakültelerine Yeni Eğitim Yılı Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki güzel sanatlar fakültelerine yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mektup gönderdi. Yayman, sanat eğitiminin Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkısını vurgulayarak, akademik çevrelerden destek ve öneri talep etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki 53 güzel sanatlar fakültesine mektup göndererek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yayman, fakültelerin dekanlarına hitaben yazdığı mektubunda, yeni eğitim-öğretim yılının Türkiye'ye üniversitelere ve akademisyenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Güzel sanatlar alanında yetiştirdikleri öğrencilerin, sadece sanat dünyasının geleceğini şekillendirmekle kalmayacağını aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonunun da taşıyıcısı olacaklarını vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Bu değerli katkınız bizler için büyük önem taşımaktadır. AK Parti bünyesinde kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak, yolculuğumuza sizlerin rehberliği ve desteğiyle başlamak istiyoruz. Amacımız, sanatı ve kültürü kucaklayan, üretimi destekleyen ve toplumla güçlü bağlar kuran bir kültür sanat ortamını hep birlikte inşa etmektir. Bu süreçte sizlerin fikirleri bizim için çok değerlidir. Kültür sanat politikalarımızı daha nitelikli ve kapsayıcı hale getirebilmek için düşüncelerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı içtenlikle rica ediyoruz. Entelektüel birikiminiz ve sahadaki deneyimleriniz, Başkanlığımızın çalışmalarına yol gösterecektir. Yeni dönemin sizlere sağlık, huzur ve başarı getirmesini diler, şahsınızda tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize en içten selam ve sevgilerimi sunarım."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
