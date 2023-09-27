Hüseyin Baş: Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin fabrika ayarları bozuluyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından "Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin fabrika ayarları bozuluyor" başlığıyla paylaştığı videoda; "Yine seçimden sonra o demokratik, bütün renkleri, sesleri, düşünceleri kabullenen, herkese söz hakkı tanıyan Sayın Erdoğan ve hükümeti seçimden hemen sonra yargı eliyle bugün gazeteci sopalanıyor. Yargı eliyle toplum sopalanıyor. Atatürk nüfus mübadelesi yaparak Anadolu'yu Türklerle doldurdu, bunlar kendi mübadelelerini yaparak Anadolu'yu yabancılarla dolduruyorlar" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından "Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin fabrika ayarları bozuluyor" başlığıyla paylaştığı videoyla hükümetin sığınmacı politikasını eleştirdi. Baş, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"YARGI ELİYLE GAZETECİ SOPALANIYOR"

"Yine seçimden sonra o demokratik, bütün renkleri, sesleri, düşünceleri kabullenen, herkese söz hakkı tanıyan Sayın Erdoğan ve hükümeti seçimden hemen sonra yargı eliyle bugün gazeteci sopalanıyor. Yargı eliyle toplum sopalanıyor. Niye kardeşim? Sığınmacı haberi yapmışlar. Senin tutuklayacağın adam kaçak olarak ülkeye giren sığınmacı, onun haberini yapan değil ki. Sen tutuklayacaksan git onu tutukla. Birine bir yaptırım yapacaksan git ona yap.

"ATATÜRK NE YAPTIYSA TERSİNİ YAPIYORLAR"

Ülkenin bütün fabrika ayarlarını bozdular ve bozuyorlar. Ülke enteresan bir yere doğru gidiyor. Bak öyle bir şey var ki, Atatürk bir ülke kurdu, bu ülkeyi bize bıraktı, 'Burada yaşayın, bunu geliştirin' dedi. İşin Türkçesi bu. Nasıl yaptı bunu? Atatürk bunu yaparken sarayları kapattı, yüz sene geçti saraylar açılmaya başlandı. Egemenliği tek bir adamın elinden alıp bütün bir millete verdi, yüz sene geçti milletten egemenlik alınıp tek adama verildi. Atatürk mübadele yapıp Anadolu'yu Türklerle doldurdu. Bugün kendi mübadelelerini yapıyorlar, Anadolu'daki Türkleri yurt dışına sürüyorlar, 'Giderlerse gitsin' diyorlar. Doktoru, mühendisi, avukatı, öğretmeni aklınıza hangi meslek grubu geliyorsa marangozu, tesisatçısı, elektrikçisi yurt dışına gidiyor. Anadolu'yu da yabancılarla dolduruyorlar. Atatürk ne yaptıysa tersini yapıyorlar."