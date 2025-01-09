Hulusi Akar: Terörle Mücadele Sona Erecek

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar devam edeceğini söyleyerek, "Asil milletimizin 40 yıldan beri başına bela olan bu musibetten kurtaracağız" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen 45. Kuruluş Yıldönümü Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törende katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye değindi. Mücadelenin en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar devam edeceğini kaydeden Akar, "Basınımızın yararları ve katkıları çok büyük. Bir tarafta terörle mücadele sırasında diğer tarafta Suriye'deki gelişmeler gibi ciddi konularda çok ciddi işbirliği ve bunun da devletimize ve milletimize yararlarını görüyoruz. Terörle mücadele devam ediyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. En son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar devam edecek. İnşallah asil milletimizin 40 yıldan beri başına bela olan bu musibetten kurtaracağız. En son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle de bu bela bitecek" ifadelerini kullandı.

Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Akar, "Diğer taraftan Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü gibi konularda yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sağladık, sağlamayı da sürdürüyoruz. Bizim dileğimiz bağımsız, egemen demokrat bir Suriye'nin kardeşçe, iyi komşuluk çerçevesinde içerisinde onlarla beraber hayatımızı sürdürmemizdir. Çalışmamız budur" şeklinde konuştu.

"Bütün dünyanın mutlaka boykotla bunlara ders vermek lazım"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili konuşan Akar, "Diğer taraftan da siyonazi Netenyahu çetesinin yaptıklarını da her ortamda duyarlılığımızı gösterdik, göstermeyi sürdüreceğiz. Burada söyleyeceğimiz en önemli mesajında hemen ateşkes olduğunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu konuda basınımızın çok dikkatli olması lazım. Biran önce o kuvözdeki çocuklar dahil, oradaki insanların üzerine yağan bombaların biran önce durdurulması en önemli işimizdir. Buna paralel olarak diğer bir işte milletimizin, bütün dünyanın mutlaka boykotla bunlara ders vermek lazım" diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, kentteki basın mensuplarının birlik içerisinde olduğunu dile getirerek, "Kayseri'de hep beraber bir mesai arkadaşlığı çerçevesinde Kayseri'nin hem Türkiye'de duyurulması hem turizm ile parlaması hem de sanayi ile çok yer alması için büyük bir mücadele veriyoruz. Özellikle Kayseri'mizin adını hep iyi yerlerde anılması için birlikte çalışıyoruz. Suriye olayları meselesi olduğunda Kayseri'deki gazetecileriz öyle bir duyarlı duruşları vardı ki Buradaki meseleleri tahrik etmeden, olduğu gibi net ve hiçbir şekilde şehrimizi ve ülkemizi sıkıntıya sokmayacak şekilde duyarlı bir duruşları vardı" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, "Bugün birçok ilde sayıları 3-4'ü bulan gazeteciler cemiyetinin dağınıklığı birçok sıkıntıyı da beraberinde getirmiştir. Kayseri'de bu durum daha farklı. Üyelerimiz arasında zaman zaman çekişmeler olsa da cemiyetimizin hiçbir zaman kurumsal yapısına zarar vermemişlerdir. Tarih boyunca herkes cemiyetine sahip çıkmıştır. Bugün de o cemiyet o üyelerine kucaklayarak sahip çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından cemiyet üyelerine protokol tarafından plaketleri verildi. - KAYSERİ