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Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Faaliyetlerini Değerlendirdi

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Komisyon başkanı İbrahim Yurdunuseven, alt komisyonlarına yapılan başvuruları ve sorunları açıkladı. Ayrıca, Erzurum ve Erzincan'daki cezaevi ve infaz kurumlarının ziyaret edilmesine karar verildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı.

Komisyonun faaliyetleri hakkında bilgi veren Yurdunuseven, "28. Yasama Döneminde alt komisyonumuza ihlal bazında bazı ana başlıklarda 3 bin 370 başvuru yapıldı. Keyfi tutum ve işlemlerin yapılmasından 628, fiziki koşulların iyileştirilmesinden 258, kötü muameleden 204, nakil sorunundan 340, sağlık sorunundan 334, cezaevlerindeki diğer sorunlardan 385, yasal düzenleme talebinden 206, tutuklu süresi ve yeniden yargılama talebi gibi alanlarda ise yaklaşık 400 başvuru yapıldı." diye konuştu.

Komisyonda, Erzurum ve Erzincan'daki cezaevi ve infaz kurumlarının ziyaret edilmesine de karar verildi.

Kaynak: AA / Politika

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