Hukukçular Derneği İsrail'in Filistin'e saldırılarına itiraz ediyor

Hukukçular Derneği, insan haklarını ve hukuku önemseyen hukukçuları, İsrail'in Filistin'e karşı haksız saldırılarına itiraz etmeye davet etti.

Dernekten yapılan açıklamada, 7 Ekim'de başlayarak, Filistin ile İsrail'in neredeyse tamamına yayılan şiddetli silahlı çatışmalar neticesinde birçok sivil yerleşim bölgesinin yıkıldığı, binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

Şiddeti gittikçe artan bu çatışmalarda tasdikli medya organlarından elde edilen yayın ve görüntü verilerine göre "savaş suçları" işlendiğine, masum insanların mülklerine el konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, yasaklı silah ve bombalar kullanılarak ayrım gözetmeyen saldırılarda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, temel insan haklarının hiçe sayıldığı aktarılarak, "Bütün bu fiillerle İsrail, uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Bölgede yaşanan gerilim ne yazık ki uzun yıllardan bu yana devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Filistinlilerin, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da tam bir ablukaya alınarak adeta bir açık hava hapishanesinde yaşamaya mahkum edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yaşanan tüm bu şiddetli silahlı çatışmaların ve sivil can kayıplarının temelinde bu anlaşmaların gereğinin yerine getirilmemesi ile 'iki devletli çözüm' formülünün adil ve hakkaniyete uygun olarak gerçekleştirilmemesi yatmaktadır. Çatışma ortamının bir an önce sona ermesi ve bölge barışı ile istikrarın sağlanması adına tüm tarafları, insancıl hukuk ve insan hakları ilkelerine uygun olarak 'barışçıl, adil ve hakkaniyet temelinde çözüm odaklı' olmaya ve İsrail'i uluslararası hukuku tanımayan, işgalci tutumuna bir an evvel son vermeye çağırarak, sivillerin öldürülmesinin önüne geçilmesi adına tüm dünyada insan haklarını ve hukuku önemseyen hukukçuları, bu haksız saldırı ve süre gelen işgale itiraz etmeye davet ediyoruz."