Hukukçu Figen Çalıkuşu, GAMER projesini ve YSK'nın kararını yorumladı

Hukukçu Figen Çalıkuşu, İçişleri Bakanlığı'nın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) projesi ve YSK'nın GAMER'e ilişkin kararını yorumladı. Çalıkuşu, "GAMER çok ciddi bir yazılım programı. Yazılım gerçekmiş gibi seçim sonuçlarındaki bilgileri manipüle edecek birtakım senaryolar yüklenebilir. Ama dilerim böyle bir şeye tenezzül etmezler" dedi.

Yazılı açıklama yapan Figen Çalıkuşu, seçim güvenliğine ilişkin ortaya çıkabilecek sorunları paylaştı. YSK'dan seçmen bilgilerini isteyen GAMER'i reddetmesi konusunda, "YSK'ya şunu soralım, biz yüzlerce binlerce seçim yaptık, hiç güvenlik endişesi olmadı mı? Emniyet, jandarma böyle bir bilgi isteme gereği duymadı mı" diye soran Çalıkuşu, YSK'nın kararını hatırlattı. YSK'nın, "İlçe seçim kurulları sandıkların, seçimin güvenliğini sağlamaya yönelik kararlar almaya yetkilidir" dediğini aktaran Çalıkuşu, "Bu güvenlik amacıyla istenen bilgileri emniyete verme, vermeme yetkisi İlçe Seçim Kurulu'na aittir. Yani ilçe seçim kurulları bu bilgileri GAMER'e vermeyecek ama ilçe emniyeti, jandarma istediğinde verilebilecek" dedi.

Çalıkuşu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında ise, "Çok gecikti. Yurtdışında kullanılan oylara yazık oldu. Ama ne olursa olsun bir yanlıştan dönmüş olması bence önemli, iyi olarak değerlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"KARARINDAN DÖNMÜŞ OLMASI BENCE OLUMLU"

Çalıkuşu'nun açıklaması şöyle:

"İnce'nin kararından dönmüş olması her şekilde olumlu. Kemal Kılıçdaroğlu zaten soframız büyük diyerek seslenmişti. Muharrem İnce'nin de bu süreçte, aday olmak hakkı ama koşulları objektif değerlendirdiği halde maalesef çok alışkın olduğumuz siyasi iktidarın diliyle farklı bir iddia ortaya koyarak kazanacağını söyledi. Bu kısım biraz sıkıntılı, hatalı ve yanlıştı. Hepimiz bu algı yönetiminden bıktık, gerçek değildi. Bu iddiada ısrar etti. Son noktada dönmüş olması bence olumlu. Muharrem İnce CHP içinden kopup giden birisi. Halk sandığa gittiğinde çok zorlanırdı. İnce'ye verilecek oylar kime yarar sağlayacak? İnce'nin kitlesi bunu değerlendirebilecek bir kitle. Bu oylar İnce'ye başarı getirmeyecek ama bu dönemi kapatmak yolunda kararlı olan o seçmen kitlenin de arzu ettiği netice bu olmayacak. Dolayısıyla bu Erdoğan'a fayda sağlayacak bir durum olduğu için oyları da azalmaya başlamıştı, istifalar çok artmıştı. Bunu yerinde değerlendirdi ama çok gecikti. Yurtdışında kullanılan oylara yazık oldu. Ama ne olursa olsun bir yanlıştan dönmüş olması bence önemli."

"7/24 ÇALIŞAN BİR YAZILIM PROJESİDİR"

"GAMER çok geliştirilmiş bir yazılım projesi. Asıl amacı toplumun huzur ve güvenini sağlayacak hizmetleri yönetmesi. Burada elde ettiği görüntü ve metin tabanlı verileri tek merkezde toplayan çeşitli süzgeçlerden geçiren, analiz eden, karar mercilerine ışık tutacak bilgi üreten, olay öncesi olay anı ve sonrası tüm iş ve işlemlerin yönetimini sağlayan, olayı öngörmeye yönelik bilgiler sağlayarak 7/24 çalışan bir yazılım projesi. Bu yazılım projesnin sonra bir merkeze dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bu yazılım projesinde neler var: Sandık bilgileri, yurtdışındaki, yolda olan sandıklar gibi 7-8 butonlu bir yazılım projesi GAMER'in içinde yer almış. YSK, GAMER'in seçmen bilgilerini isteme talebini reddetti. Karar, içimize ferahlık getirdi. Sonra sözlü talimatı duyduk. Bu da GAMER aracılığıyla alamıyorsak, emniyet, jandarma vasıtasıyla alınsın diye. Bunun amacı ne, illa ki bu bilgiler isteniyor. Bugün YSK'nın sitesinde bir karar var."

"GAMER'E VERMEYECEK AMA İLÇE EMNİYETİ, JANDARMA İSTENDİĞİNDE VEREBİLECEK"

"Çekerek Polis Merkezi Amirliği, Çekerek İlçe Seçim Kurulu'ndan sandık bilgilerini istemiş. Çekerek İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da bunu YSK'ya sormuş. YSK da burada demiş ki; "İlçe seçim kurulları sandıkların, seçimin güvenliğini sağlamaya yönelik kararlar almaya yetkilidir, bu güvenlik amacıyla istenen bilgileri emniyete verme, vermeme yetkisi İlçe Seçim Kurulu'na aittir." Yani ilçe seçim kurulları bu bilgileri GAMER'e vermeyecek ama ilçe emniyeti, jandarma istendiğinde verilebilecek. YSK'ya şunu soralım! Biz yüzlerce, binlerce seçim yaptık. Hiç güvenlik endişesi olmadı mı? Emniyet, jandarma böyle bir bilgi isteme gereği duymadı mı?"

"BU TALEPLER KANUNA AYKIRI"

"Güvenlik endişesiyle, daha önce jandarma ve polisin, sandık, seçmen bilgilerini ilçe seçim kurullarından istediklerini duymadık. Nasıl bir güvenlik endişesi var, onu sormak gerekiyor. Neden böyle bilgiler isteniyor, neden böyle yapılanmalar kuruldu, amaç ne? Daha önce sözlü bir talimat var denmişti tüm emniyet ve jandarmaya. 'GAMER'den olmadı ama bilgileri bu şekilde alalım' dediler. Bunun gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Bu talepler kanuna aykırı ama bunu gerçekleştirecekler. Demek ki gözetilen bir hedef var, senaryo olabilir. Bunları mecburen düşünüyoruz."

"DİLERİM TENEZZÜL ETMEZLER"

"GAMER çok ciddi bir yazılım programı. "Yazılım gerçekmiş gibi seçim sonuçlarındaki bilgileri manipüle edecek bir takım senaryolar yüklenebilir. Ama dilerim böyle bir şeye tenezzül etmezler. Bu ülke insanları değişim istiyor, bu kadar net! Bunun dışında bir amaç gözetiliyorsa kara bir leke olur. Suç özelliği taşır."