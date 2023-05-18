Hukukçu Figen Çalıkuşu: 'Erdoğan Nasıl, Elindeki Yetkilerle Türkiye'yi Dizayn Ettiyse, Kılıçdaroğlu Hakça, Adil Bir Yönetim İçin İnşa Edecek'

Hukukçu Figen Çalıkuşu, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi ve Kılıçdaroğlu'nun hakça ve adil bir yönetim için elindeki yetkileri kullanabileceğini söyledi. Ayrıca, seçim hilesi yapıldığına dair şüphelerini dile getirdi ve ekonomik durum hakkında endişelerini paylaştı.

Hukukçu Figen Çalıkuşu, "Cumhurbaşkanı'nın çok önemli yetkileri var. Erdoğan nasıl elindeki yetkilerle Türkiye'yi dizayn ettiyse, Kılıçdaroğlu hakça, adil bir yönetim için inşa edecek yetkilerin aynısına sahip olacak. Kılıçdaroğlu seçilse, Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirse, o an iklim değişecek. Bunu etrafınıza anlatın" değerlendirmesini yaptı.

Hukukçu Figen Çalıkuşu, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Çalıkuşu, şunları söyledi:

"Kesinlikle moral bozmamak gerekiyor. Düştüğümüz yerden kalkarken bir avuç toprakla kalkacağız. İstanbul seçimlerindeki gibi bir mağduriyet var. Daha çok kenetlenerek anlatacağız, sandığa gitmeyenleri götüreceğiz…

Seçim hilesi yapılmış mıdır? İçim rahat şekilde, 'YSK şeffaf bir seçim yaptı' diyemem. Bakanlar istifa ettirilmedi. Şu an itibariyle AKP'li milletvekili hala devlet imkanlarını kullanıyor. İçişleri Bakanı... Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Bir örneği daha yok. Devlet imkanlarını kullanırken bu seçimde hile yapılmadığını söylemek çok safiyane olur.

Ekonomi ne durumda? Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasıyla bile geriye düşen risk pirimi bugün 600'ü de geçti. Borsa baş aşağı gidiyor. Dolar, euro tırmanışa çıktı. Elimizde tam takır bir hazine var, nasıl yönetecekler? Kılıçdaroğlu ne yapar? 'TBMM elinde değil, ne yapar' demeyin. Cumhurbaşkanı'nın çok önemli yetkileri var. Erdoğan nasıl elindeki yetkilerle Türkiye'yi dizayn ettiyse, Kılıçdaroğlu hakça, adil bir yönetim için inşa edecek yetkilerin aynısına sahip olacak. Kılıçdaroğlu seçilse, Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirse, o an iklim değişecek. Dilerim Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olur. Elinde yetki var, Erdoğan'ın kullandığı kararnameler Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi ayağa kaldırması için iyi bir enstrüman. Bu son şansımız! Lütfen bunu çok iyi anlatın."