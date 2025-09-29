Haberler

Hukuk Dernekleri ve Akademisyenler, Milli Dayanışma Komisyonu Meetinginde Dinlenecek

Güncelleme:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2 Ekim Perşembe günü hukuk derneklerini ve hukukçu akademisyenleri dinlemek üzere toplanacak. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği ve çeşitli hukuk derneklerinin temsilcileri ile önde gelen akademisyenlerin katılacağı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak.

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek 13. toplantının birinci oturumunda, Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) temsilcileri dinlenecek.

Komisyon, ikinci oturumda ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk'ü dinleyecek.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
