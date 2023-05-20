Hudut Kartalları, Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı
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Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladığını açıkladı. İki kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MSB: "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika