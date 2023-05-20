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Hudut Kartalları, Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı

Hudut Kartalları, Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladığını açıkladı. İki kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB: "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Politika Haberler

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