Hudut birlikleri, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 17 kişiyi tespit etti. Yakalanan kaçaklardan 11'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Hudut birlikleri, Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişiyi yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 17 kişiyi tespit etti.

Mehmetçiğin yakaladığı kaçaklardan 11'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.