HÜDA PAR'lı Ramanlı doğal gazda kademeli destek modelinin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, doğal gazda kademeli destek modelinin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını kaydetti.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, havaların soğumasıyla enerji faturalarının yeniden halkın gündemine taşındığına işaret etti.

Yıl içinde enflasyon hedefleri doğrultusunda gündeme gelebilecek fiyat ayarlamaları ve doğal gazda kademeli destek modelinin vatandaşlarda haklı bir endişe doğurduğunu dile getiren Ramanlı, "Devlet desteğinin belirli tüketim sınırlarının üzerinde kalan abonelerden çekilmesi, geniş aileleri, küçük esnafı, daha soğuk bölgelerde yaşayan ve ısınmak için daha fazla doğal gaz kullanmak zorunda olan dar gelirli haneleri destek dışında bırakarak mağdur edecektir. Bu uygulama sosyal devlet anlayışıyla da bağdaşmaz." dedi.

Serkan Ramanlı, enerji gibi temel ihtiyaçlarda devletin daha fazla sorumluluk üstlenerek, destek mekanizmalarını güçlendirmesini istedi. Ramanlı, "Kademeli destek yerine gelir seviyesi, ailedeki birey sayısı, mevsimsel ve coğrafi şartlar esas alınarak, insanı merkeze alan ve sosyal adaleti gözeten bir fiyatlandırma modeli gereklidir." ifadesini kullandı.