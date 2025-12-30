Haberler

HÜDA PAR'lı Ramanlı doğal gazda kademeli destek modelinin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, doğal gazda uygulanması planlanan kademeli destek modelinin sosyal devlet anlayışıyla uyuşmadığını belirtti. Ramanlı, enerji faturalarının artışına dikkat çekerek, devletin dar gelirli aileleri desteklemesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, doğal gazda kademeli destek modelinin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını kaydetti.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, havaların soğumasıyla enerji faturalarının yeniden halkın gündemine taşındığına işaret etti.

Yıl içinde enflasyon hedefleri doğrultusunda gündeme gelebilecek fiyat ayarlamaları ve doğal gazda kademeli destek modelinin vatandaşlarda haklı bir endişe doğurduğunu dile getiren Ramanlı, "Devlet desteğinin belirli tüketim sınırlarının üzerinde kalan abonelerden çekilmesi, geniş aileleri, küçük esnafı, daha soğuk bölgelerde yaşayan ve ısınmak için daha fazla doğal gaz kullanmak zorunda olan dar gelirli haneleri destek dışında bırakarak mağdur edecektir. Bu uygulama sosyal devlet anlayışıyla da bağdaşmaz." dedi.

Serkan Ramanlı, enerji gibi temel ihtiyaçlarda devletin daha fazla sorumluluk üstlenerek, destek mekanizmalarını güçlendirmesini istedi. Ramanlı, "Kademeli destek yerine gelir seviyesi, ailedeki birey sayısı, mevsimsel ve coğrafi şartlar esas alınarak, insanı merkeze alan ve sosyal adaleti gözeten bir fiyatlandırma modeli gereklidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor