HÜDA PAR Üsküdar İlçe Teşkilatı Filistin'e Destek Çağrısı Yaptı

HÜDA PAR Üsküdar ilçe teşkilatı üyeleri, cuma namazı sonrası Filistin'e destek çağrısı yaptı. Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önünde bir araya gelen partililer, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Pankartlar taşıyan grup, Filistin'e destek sloganları attı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Üsküdar ilçe teşkilatı üyeleri, cuma namazı sonrası Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önünde bir araya gelen partililer, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Pankartlar taşıyan grup, Filistin'e destek sloganları attı.

HÜDA PAR Üsküdar İlçe Başkanı Ömer Faruk Aydoğan, konuşmasında, Gazze'de yıkımın, ölümün, vahşetin ve katliamın olduğunu, kentin üstüne bombalar yağdığını söyledi.

Gazze'de elektrik, su, yiyecek ve yaşama hakkının olmadığını belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

"Gazze'de sadece vahşi bir soykırım var. Masum çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, ihtiyarlar ölüyor ve bunların toplamı olan siviller ölüyor. Hastanelerde yer yok, yoğun bakımlar işlevsiz, jeneratörlerin yakıtı bitti. Bugün Gazze'de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanmaktadır. Emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan siyonist işgal rejimi, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor."

Filistin halkına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Aydoğan, bir avuç inanmış mücahidin neler yaptığını ve yapabileceğini gördüklerini kaydetti.