HÜDA PAR Milletvekili: Sığınmacı meselesi insani politikalarla çözülmeli

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türkiye'deki sığınmacı meselesinin insani politikalarla çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Dinç, ahlaki yozlaşma ve yabancı düşmanlığı gibi sorunların toplumsal huzuru tehdit ettiğini belirtti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türkiye'deki sığınmacı meselesinin insani politikalarla çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de toplumsal huzuru tehdit eden "ahlaki yozlaşma" ve "yabancı düşmanlığı" gibi sorunların gündemi meşgul ettiğini ifade etti.

Ahlaki çöküntünün her geçen gün farklı boyutlarıyla tartışıldığını dile getiren Dinç, "Alkol, uyuşturucu madde, kumar, bilgisayar oyunları, internet ve diğer bağımlılık türlerinin etkisiyle şiddet olgusu üzücü bir noktaya ulaşmıştı." dedi.

Dinç, aile ortamında ve eğitim hayatında ahlaki değerlerle yetiştirilmeyen çocukların birer suç öznesi haline geldiğini ileri sürdü.

Irkçılığın, toplumsal barış ve huzuru tehdit ettiğini belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bazı politikacıların öncülük ettiği sığınmacı karşıtlığı tehlikeli boyuta ulaşmış, doğrudan bir nefrete dönüşmüştür. Bu topraklar, yüzlerce yıl çeşitli etnik grupların bir arada ve barış içinde yaşadığı bir coğrafyadır. Tarih içerisinde inkar ve ayrımcı politikalar beraberinde olumsuz sonuçlar getirmiştir. Bir kez daha bu tuzağa düşülmemelidir. Bu nedenle sığınmacı meselesi insani bir politikayla çözüme kavuşturulmalı, yetkililer bazı kesimlerce köpürtülen sığınmacı karşıtlığının etkisiyle insan haklarına aykırı bir tutum içerisine girmemelidir. Hiçbir ırk veya dilin ötekileştirilmesine izin verilmemelidir. Toplumsal huzuru bozmaya yönelik eylemler cezasız bırakılmamalıdır."