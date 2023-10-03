HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı: Yabancı sermaye doğrudan yatırımlara yönlendirilmeli

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, yabancı sermayenin doğrudan yatırımlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ramanlı ayrıca terörün şiddetin bir hak arama yöntemi olmaktan çıkarılması gerektiğini vurguladı ve otizmli çocuklara devletin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Yabancı sermayenin, doğrudan yatırımlara yönlendirilmesi konusunda bir çabanın içine girilmesi lazım. Dolaylı yatırımlar yabancı sermaye açısından cazip olabilir, karlı olabilir ama ülke ekonomisi için gelecek vadetmiyor ve kalıcı bir iyileşmeye imkan tanımıyor." dedi.

Ramanlı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ankara'daki terör saldırısının öncesinde saldırganların veteriner Mikail Bozlağan'ı katlettiğini belirterek, Bozlağan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Terörün, şiddetin bir hak arama yöntemi olmaktan çıkarılması gerektiğini ısrarla vurguladıklarını ifade eden Ramanlı, şöyle konuştu:

"Ülkemizde hangi mesele olursa olsun siyasetle, sivil siyaset alanıyla, meşru yöntemlerle çözülebilir, halledilebilir. Konuşamayacağımız, tartışamayacağımız ve neticeye hep birlikte varamayacağımız hiçbir konumuz yoktur. Ülkenin huzuruna, kardeşliğine, barışına yönelik bu tür tehditler elbette güvenlik güçlerinin alacağı tedbirlerle bertaraf edilmiştir, edilecektir. Bundan sonra da temennimiz odur."

Ekonomik sıkıntıların birkaç yıldır yaşandığını ve geçimin zorlaştığını ileri süren Ramanlı, yeni ekonomi yönetiminin hummalı bir biçimde yabancı sermaye arayışına girdiğini iddia etti.

Ramanlı, bu konuda dikkat çekmek istedikleri bir husus olduğunu vurgulayarak, "Yabancı sermayenin, doğrudan yatırımlara yönlendirilmesi konusunda bir çabanın içine girilmesi lazım. Dolaylı yatırımlar yabancı sermaye açısından cazip olabilir, karlı olabilir ama ülke ekonomisi için gelecek vadetmiyor ve kalıcı bir iyileşmeye imkan tanımıyor." dedi.

Otizmli çocukların yaşadığı sıkıntılara da değinen Ramanlı, devletin otizmli çocuklara sahip çıkması ve üzerine düşen vazifeleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.