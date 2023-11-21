HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı, sel felaketinde hayatını kaybeden ailenin taziyesine katıldı
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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, sel felaketinde hayatını kaybeden babaanne ve 3 torununun taziyesine katıldı. Ramanlı, aile fertlerine başsağlığı diledi ve geride kalanlara sabır temennisinde bulundu.
HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, sel felaketinde hayatını kaybeden babaanne ve 3 torununun taziyesine katıldı.
Ramanlı, Seyitler Mahallesi'nde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Lalihan Güner (54) ile torunları Asenat (1), İsrafil (5), Birgül Güner'in (9) taziyesine katılarak aile fertlerine başsağlığı diledi.
Selde annesini ve 3 çocuğunu kaybeden Muhyettin Güner ile görüşen Ramanlı, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.
Kaynak: AA / Politika