HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı İsrail yöneticilerinin yargılanması için kanun teklifi verdi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, İsrailli yöneticilerin yargılanması ve İsrail saflarında savaşa katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması için kanun teklifi verdiklerini açıkladı.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 aya yakın süredir Gazze'de bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Barbar siyonistler kadın, çoluk -çocuk, ihtiyar demeden bütün sivilleri adeta soykırıma tabi tutuyor ve Gazze'yi yerle bir ediyor. Bugün artık Gazze'de neredeyse yaşanabilecek yer kalmadı. Peki bizler ne yapıyoruz? Dünyanın geri kalanı, özgür dünya ne yapıyor? Hiçbir şey. Evet cılız bazı adımlar var. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir yargılama sürüyor. Adalet Divanı'ndan bazı çağrılar geliyor. Etkili olan dünya devletlerinin hiçbiri bu zulmü durdurma konusunda gerekli adımları atmıyor."

İslam ülkelerinin zillet içinde olduğunu değerlendiren Ramanlı, "Bir avuç barbar siyonist birkaç kilometrekarelik yerde milyonlarca insanı ablukaya almış her gün onlarcasını, yüzlercesini, binlercesini katlediyor. Bizler İslam alemi olarak sadece ve sadece seyirci kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu zulmü retoriklerle, sloganlarla durduramayacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz." diyen Ramanlı, siyonizmin güçten ve şiddetten anladığını aktardı.

HÜDA PAR olarak Meclis'e bir kanun teklifi sunduklarını kaydeden Ramanlı, kanun teklifinin detayları hakkında şu bilgileri verdi:

"Meclis'in karar almasıyla yargı harekete geçebilmeli ve bu siyonist barbar çetenin insanlığa karşı işlemiş olduğu suçların yargılaması bizim ülkemizde de yapılabilmeli. Haklarında yakalama kararı çıkarılmalı, şayet yakalanabilirlerse tutuklanmalılardır. İster Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun. İster çifte vatandaşlık sebebiyle başka bir ülkenin siyonist işgalci rejimin vatandaşı olsun gidip orada Gazze'de masumların katledilmesi için oluşturulan orduya yazılmışsa onun vatandaşlığını kaybettirelim, vatandaşlıktan atalım. Eğer oraya asker yazılmış ve bu insanlığa karşı işlenen suçlarda bir fiil rol almışsa onları da cezalandıralım. Hem de en ağır cezayla cezalandıralım. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi de onlar için kanunda öngörelim. Bu da yetmez. Bu kişilerin mal varlıklarına da el koyalım."

Milletvekillerine çağrıda bulunan Ramanlı, "Filistin hepimizin ortak yarası, davasıdır. O halde gelin bu teklifimize de destek verin. Bu teklifimizin kanunlaşması için de lehte oy kullanın. Grubu bulunan partileri de grubu bulunmayan partilerin temsilcilerini de ziyaret edeceğiz ve ya önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta bu kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşmesi için de inşallah girişimlerde bulunacağız." şeklinde konuştu.