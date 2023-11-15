HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı, Cumhurbaşkanı'ndan yeniden değerleme oranını düşürmesini talep etti

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yetkilerini kullanarak yeniden değerleme oranını düşürmesini talep ediyoruz. Kamudaki ceza, harçların artırılması, krizi fırsata çevirenlere kapı aralıyor. Bunu onlara vermemek gerekiyor." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ekonomik krizi fırsata çevirenler olduğunu; iktidarın zaman zaman bu kesime yönelik söylemler geliştirmesinin bir çözüm getirmediğini söyledi.

Yüksek enflasyonun, maliyet artışlarını beraberinde getirdiğine işaret eden Ramanlı, fiyat istikrarsızlığının devam etmesinin Türkiye açısından sürdürülebilir bir durum olmadığını anlattı.

Ramanlı, "Krizi fırsata dönüştüren kötü niyetlilerin yaptıklarına karşı hükümetin caydırıcı tedbirler alamaması dikkatten kaçmıyor. Fiyat artışları arasında idarenin kamu hizmetlerine yaptığı zamlar da var. Yeniden değerleme oranında yapılan artışlar da bir anlamda fahiş fiyat kapsamına girmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu oranları düşürme yetkisi var. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yetkilerini kullanarak yeniden değerleme oranını düşürmesini talep ediyoruz. Kamudaki ceza, harçların artırılması, krizi fırsata çevirenlere kapı aralıyor. Bunu onlara vermemek gerekiyor." diye konuştu.

Siyonistlerin Gazze'ye saldırıları dolayısıyla başlatılan boykotların da yerli üreticilerden bazılarının fahiş fiyat uygulamasına yol açtığını ifade eden Ramanlı, vatandaşların, boykot edilenlerin muadili yerli ürünlere yönelmesinin bu duruma sebep olduğuna dikkati çekti.

Ramanlı, hiç kimsenin toplum vicdanı üzerinden prim sağlamaması gerektiğini belirterek, "Kursağınızda kalır, burnunuzdan gelir. Kimse milletin duygularını istismar etmesin." ifadesini kullandı.