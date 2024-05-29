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HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: Toplumun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasa yapılmalı

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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, toplumun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasanın yapılması gerektiğini söyledi. Buğday hasat sezonunun başlamasıyla birlikte taban fiyatların bir an önce belirlenmesini ve alımların başlatılmasını isteyen Demir, yargı ve hukuk sisteminin reforma ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ayrıca özel öğretim sektöründe çalışan öğretmenlerin düşük ücretlerle güvencesiz koşullarda çalıştığını belirten Demir, taban maaş uygulamasının geri getirilmesi gerektiğini ifade etti.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, toplumun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasanın yapılması gerektiğini söyledi.

Demir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, buğdayda hasat sezonunun başladığını, mağduriyet yaşanmaması için taban fiyatlarının bir an önce belirlenmesini ve alımların başlatılmasını istedi.

Önceki yıl açıklanan fiyatın düşük olduğunu savunan Demir, açıklanacak oranın enflasyonun altında kalmaması ve buğday fiyatının 15 liradan daha düşük olmaması gerektiğini ifade etti.

Yargının ve hukuk sisteminin esaslı bir reforma ihtiyaç duyduğunu anlatan Demir, "Toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için düzenleme yapılırken, hukukun güçlülerden yana olduğu algısı da görmezden gelinmemelidir. Halihazırda milyonlarca kişiyi mağdur eden süresiz nafaka uygulamasına son verilmelidir. Devlet, toplumun değerleriyle barışmalı, hukuk sistemi buna göre yeniden şekillendirilmelidir. Toplumumuzun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasa yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Özel öğretim sektöründe çalışan yüzbinlerce öğretmenin nitelikli iş yapmalarına ve uzun mesailerle çalışmalarına rağmen oldukça düşük ücretlerle güvencesiz koşullarda çalıştığını kaydeden Demir, taban maaş uygulamasının geri getirilmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki organize sanayi bölgesinde altyapı ve üstyapı sorunları bulunduğunu aktaran Demir, evsel ve endüstriyel atıkların Nizip Çayı'na akıtılmasının bölge sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Politika

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