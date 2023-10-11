HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'ye yardım koridoru açılması için çağrıda bulundu

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım koridorunun açılması ve yaralıların Türkiye'de tedavilerinin yapılması için gerekli teşebbüslerde bulunmasını talep etti. Demir, Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin TBMM Genel Kurulunda yapılacak görüşmede siyonist işgal rejimi ve destekçilerinin kınanması gerektiğini belirtti.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım koridorunun açılması ve yaralıların Türkiye'de tedavilerinin yapılması için gerekli teşebbüslerde bulunmasını talep etti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin yoğun bir bombardıman altında olduğunu, Filistinlilerin zor günler yaşadığını belirtti.

Şahzade Demir, bu arada Filistin'den misafirleri olduğunu belirterek, "Sayın Basim Naim de Filistin eski Sağlık Bakanı. Türkiye'ye gelip, siyasi partilerle bir araya gelerek, oradaki durumu anlattı. Biz de sadece Filistin gündemiyle bir araya gelmek istedik. Sayın Bakan da yanımızda duracak." ifadesini kullandı.

Gazze'de büyük bir insani trajedinin yaşandığını vurgulayan Demir, "Son beş günde siyonistlerin ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılar epeyce arttı. Hiçbir sınır gözetmeden kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze'deki insanların üzerine bomba yağdırıyorlar. Misket bombalarının kullanıldığı basına düştü." dedi.

TBMM Genel Kurulunda yarın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yapılacağını anımsatan Demir, "Öncelikle gerçekleştirilecek Filistin oturumunda, siyonist işgal rejimini ve destekçilerini net bir ifadeyle bir kınama kararı çıkarılmalıdır." şeklinde konuştu.

Demir, Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım koridorunun açılması ve yaralıların Türkiye'de tedavilerinin yapılması için gerekli teşebbüslerde bulunmasını istedi.