HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı, şans oyunları vergi indirimini eleştirdi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarını indiren düzenlemeyi eleştirerek, "Hükümetlerimize düşen kötü alışkanlıklara giden yolların kapatılması ve meşru alanların genişletilmesidir." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasetin, toplumdaki sorunları çözme ve ihtiyaçları giderme aracı olduğunu, yeni sorunlar ve tartışmalar çıkarmak ya da toplumun fay hatlarını tetiklemek için yapılmaması gerektiğini söyledi.

Bazı siyasi aktörlerin geçmişten beri toplumdaki huzur ve barışı zedeleyici tutum ve politikalar geliştirdiğini ifade eden Ramanlı, şöyle konuştu:

"Milletimiz, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde bu türden ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı dili mahkum ettiğini tescillemişti. Bazı mahfiller bundan ders almamış olacak ki toplumun kaynaşmasını zedelemek, toplumsal barışı yok etmek ve bununla siyasi rant devşirmek için aynı yola tevessül etmeye devam ediyorlar. Manevi değerlerimize yönelik her gün yeni bir saldırıyla karşı karşıyayız kalıyoruz. Siyasetin bu tür araçlara tevessül etmemesi gerekiyor."

Şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarını indiren düzenlemeyi eleştiren Ramanlı, "Hükümetlerimize düşen kötü alışkanlıklara giden yolların kapatılması ve meşru alanların genişletilmesidir." dedi.

"Sanal bahisle mücadele" adı altında getirilen vergi indirimlerinin bu tür bir amaca hizmet etmeyeceğini belirten Ramanlı, "Bu tarz kumar ve benzeri kötü alışkanlıkların yasal kılıfa uydurulmak suretiyle teşvik edilmesi anlamına gelecek bu tür düzenlemeler, toplumun maddi ve manevi çöküntüsüne, aile içi huzursuzlukların artmasına ve toplumsal huzurun kaybedilmesine vesile olacaktır." diye konuştu.