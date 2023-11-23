HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilere de 5 bin lira ödenmesi gerektiğini söyledi. Ramanlı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı ve emeklilerin durumlarının iyileştirilmesini istedi.

HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı: Emekli çiftçilere de 5 bin lira ödenmeli

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilere de 5 bin lira ödenmesi gerektiğini söyledi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında insani değerlerin hiçe sayıldığını belirtti. Dünyanın saldırılara "dur" diyemediğini ifade eden Ramanlı, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın önemli olduğunu söyledi.

Emeklilerin durumlarının iyileştirilmesini isteyen Ramanlı, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilerin "çalıştığı" gerekçesiyle bu ödemeyi alamadığını söyleyen Ramanlı, "ÇKS kaydı olan, Ziraat Odasına kaydı bulunan emeklileri 'çalışıyor' kabul edip aldığı üç beş kuruşu gerekçe göstererek bu ikramiyeden mahrum bırakılmaları çok büyük yanlış olmuştur. ÇKS'ye kaydı olması ya da Ziraat Odasına kaydı olması nedeniyle ödemeden mahrum bırakılanlara ödeme yapılmasına yönelik düzenlemenin gerekliliğini vurguluyoruz." dedi.