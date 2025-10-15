HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı'dan Soykırım Uyarısı

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Gazze'de soykırım ve insanlık suçuna iştirak eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında gerekli soruşturmaların açılıp yargılama yapılması gerektiğini" söyledi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde elektrik kesintilerinin arttığını ve abonelere ağır para cezaları kesildiğini ileri sürerek, "Halkın temel ihtiyaçlarından biri olan bu hizmetin, tamamen kar odaklı özel şirketlerin eline bırakılması, vatandaşın mağduriyetini derinleştirmektedir." dedi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği planlı soykırımın, siyonizmi dünya halklarının vicdanında mahkum ederken, farklı ülkelerde yaşayan siyonistlerin bu vahşetteki rolleri nedeniyle bazı devletlerin geri dönen "katiller" hakkında soruşturmalar başlattığını anlatan Ramanlı, " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup katillerin safında bebek, çocuk, erkek, kadın ayırt etmeksizin soykırım ve insanlık suçuna iştirak edenler hakkında gerekli soruşturmaları açıp yargılamak, Türkiye'nin ve dolayısıyla vicdan sahibi herkesin sorumluluğudur." diye konuştu.

Soykırım suçuna iştirak edenlerin Türkiye'de yargılanıp cezalandırılmasını öngören bir kanun teklifini 28 Aralık 2023'te TBMM Başkanlığına sunduğunu hatırlatan Ramanlı, "Hükümete, yerli gibi görünen siyonizm bağlantılı kişi ve gruplar konusunda dikkatli olması ve soykırım suçlarına karışmış katillerle ilgili derhal harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.