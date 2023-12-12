HÜDA PAR Milletvekili İsrail'e sevkiyatın durdurulmasını istedi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'e İslam ülkelerinin hava, kara, deniz sahaları üzerinden gerçekleştirilen tüm sevkiyatların bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda konuşma yaparken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü belirten Demir, Filistinlilere yönelik katliam ve soykırımın ABD desteğiyle devam ettiğini dile getirdi. Filistin'deki mezalimi durdurmak isteyen devletlerin daha ciddi adımlar atması gerektiğini ifade eden Demir, "Siyonist İsrail'e İslam ülkelerinin hava, kara, deniz sahaları üzerinden gerçekleştirilen tüm sevkiyatlar bir an önce durdurulmalı. Gazze'de masum çocukların üstüne bomba yağdıran savaş uçakların yakıtları, katliam yapan Siyonist askerlerin yiyecek ve giyecekleri İslam ülkelerinden gitmesin. Bu, bize çok ciddi anlamda dokunuyor. Vicdanımızı rahatsız ediyor, hiçbir ülkenin bu utancı kendi toplumuna yaşatma hakkı yoktur." diye konuştu.

Demir, sahipsiz köpek sorununa da değinerek, Ankara'nın Keçiören ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralandığını anımsattı.

Sahipsiz köpeklerle ilgili hem hükümetin hem de belediyelerin hareket geçmesi gerektiğini anlatan Demir, "Tunahan'ın babası 'Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler' diyerek toplumu, yetkilileri hareket geçmeye çağırmış ama hala böyle bir adım söz konusu değil. Yıllardır karşı karşıya olduğumuz bu sorunu defalarca gündeme getirdik. Hükümet bu konuda neden harekete geçmediğini açıklasın." ifadelerini kullandı.