HÜDA PAR Milletvekili İsrail'e karşı yaptırım istedi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail'e karşı yaptırım uygulanmasını istedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dünyanın sessiz kaldığını belirtti.

Gazze'de yaşananların büyük bir utanç olduğuna işaret eden Ramanlı, "Bizim, Filistin konusundaki hassasiyetimizin daha fazlası hükümetimizde, Sayın Cumhurbaşkanının da var ama bunun artık somut adımlara dönüşmesinin vakti geldi de geçiyor. Ne zamana kadar somut adım atmaktan imtina edeceğiz? Gazze'de öldürülecek bebek, kadın kalmayıncaya kadar mı?" dedi.

İsrail'e karşı bazı yaptırımların uygulanmasını isteyen Ramanlı, seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

HÜDA PAR'lı Ramanlı, Gazze'nin, Filistin savunmasının son kalesi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kimse Türkiye'den ve hükümetimizden, Mehmetçik'i Gazze'ye götürüp siyonistlerle savaştırmasını istemiyor. Filistinliler bile bunu istemiyor. Talep edilen tek şey masumların katledilmesinin önüne geçmek, işgali durdurmak, oradaki 2,5 milyon insanın nefes almasını sağlamaktır. Bunu bile yapamıyorsak o zaman 'İnsanlık, kardeşlik, Müslümanlık nerede?' diye sormamız gerekiyor."