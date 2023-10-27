HÜDA PAR Milletvekili Gençlere Gazze İçin Çağrıda Bulundu

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, evlilik hazırlığı yapan gençlere daha sade törenleri tercih ederek düğün için yapacakları harcamanın bir kısmını Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine göndermeleri çağrısında bulundu.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Mersin Milletvekili Faruk Dinç, evlilik hazırlığı yapan gençlere daha sade törenleri tercih ederek düğün için yapacakları harcamanın bir kısmını Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine göndermeleri çağrısında bulundu.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, ABD ve Avrupa Birliğinin desteğiyle Filistin'de soykırım yürüttüğünü ve bunun dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden Gazze'ye saldırdığını, insanlığa karşı suç işlediğini belirten Dinç, İslam ülkelerinin yöneticilerinin somut adım atmayarak "zillet içinde debelendiğini" savundu.

Dinç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk, bin 709'u kadın, 397'si yaşlı olmak 7 bin 28 kişin hayatını kaybettiğini, 18 bin 484 kişinin de yaralandığını söyledi.

Evlenme hazırlığı yapan gençlere çağrıda bulunan Dinç, düğün hazırlıkları sırasında yapacakları masrafların bir kısmını Gazzelilere bağışlamalarını istedi.

Dinç, şöyle konuştu:

"Özellikle genç kızlarımıza, takıların hiç olmazsa bir kısmını Gazze'ye bağışlayarak güzel bir örneklik sergilemeleri çağrısında bulunuyorum. Değerli genç kardeşlerim gelin düğün yemeklerinizi Gazzeli çocuklara gönderelim. Düğün salonu tutmak yerine sade bir nikah töreniyle yetinelim. Bize kardeşlerimizin üzerine bomba yağarken eğlenmek yakışmaz. Düğün salonuna vereceğimiz para ile Gazzeli annelerimizin, bacılarımızın, çocuklarımızın başını koyabilecekleri bir çatının tuğlalarını alalım."