HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, yardımcı eczacılara asgari ücret talep etti

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, staj yapacak yer bulmakta zorlanan yardımcı eczacılara, intern hekimler gibi asgari ücret verilmesini istedi. Dinç, eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının kademeli olarak düşürülüp yerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmasını önerdi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, staj yapacak yer bulmakta zorlanan yardımcı eczacılara, intern hekimler gibi asgari ücret verilmesini istedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu hafta sonu Bingöl'de Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine destek amacıyla bir miting düzenleyeceklerini söyledi.

Her hafta bir miting düzenleyerek mazlumların yanında olduklarını ilan edeceklerini kaydeden Dinç, "Bu zulme, bu soykırıma hiçbir zaman alışmayacağız." diye konuştu.

Kamu eczacıları ve serbest eczacıların sorunlarını anlatan Dinç, kamu eczacıları için taban ödeme kat sayısı konusunda adil bir düzenleme yapılmasını ve kamu hastanelerinde her 25 yatağa bir eczacı atanmasını istedi.

Serbest eczacıların ilaç fiyatlarının sürekli değişmesi ve ilaç yokluğu konusunda sıkıntılar yaşadığını aktaran Dinç, bir ilaç takip sistemiyle ilaç stoklayanların da ortaya çıkacağını belirtti.

Dinç, eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının kademeli olarak düşürülüp yerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmasını önerdi.

Diyarbakır'da sadece 15 eczanenin yardımcı eczacı çalıştırabildiğini, bu nedenle de yardımcı eczacıların staj yapacak yer bulmakta zorlandığını anlatan Dinç, intern hekimlerin ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine yönelik sigorta ve asgari ücret uygulamasının, yardımcı eczacılar için de hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.