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HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, Onaylı Randevu Sistemi'nin tek başına çözüm olmadığını söyledi

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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Sağlık Bakanlığının Onaylı Randevu Sistemi'nin tek başına çözüm getirmeyeceğini savundu. Dinç, ayrıca İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye rahmet diledi ve İsrail'in Filistinlilere işkence yaptığını belirterek Dışişleri Bakanlığından bu konuyu uluslararası alanda gündeme getirmesini istedi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu Onaylı Randevu Sistemi'nin tek başına çözüm getirmeyeceğini savundu.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililere Allah'tan rahmet, İran halkına sabır diledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, İsrail'in gözaltına aldığı Filistinlilere işkence yaptığını anlatan Dinç, Dışişleri Bakanlığından bu konuyu uluslararası alanda gündeme getirmesini istedi.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) sıkıntıların devam ettiğini savunan Dinç, hızlı ve doğru tedavinin hastalara sunulması ne kadar önemliyse hastane randevularının karşılanmasının da bir o kadar önemli olduğunu vurguladı.

MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'ne geçildiğini anımsatan Dinç, "Onaylı Randevu Sistemi de tek başına çözüm getirmeyecektir. En önemli çözüm aile hekimliği özelinde, kademeli sevk zincirinin aktifleşmesidir. Bu konuda aile hekimlerinin de sayısının artırılması gerekiyor." diye konuştu.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifini de Meclis Başkanlığına sunduklarına işaret eden Dinç, sahipsiz hayvanlara meskun mahallerden uzakta, barınaklarda bakılması ve sayılarının kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Politika

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