HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç: Gazze hapishaneye dönüştürüldü

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'nin abluka altında olduğunu ve elektrik ve suyunun kesilerek Gazze'nin hapishaneye dönüştürüldüğünü söyledi. Dinç ayrıca, doğum yardımının yetersiz olduğunu ve çocuk başına yapılan yardım miktarının artırılmasını istedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'nin abluka altında olduğunu, elektrik ve suyunun kesilerek Gazze'nin hapishaneye dönüştürüldüğünü söyledi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2015 yılından bu yana ailelere doğum yardımının yapıldığını, doğum yardımı ücretinin bugün için yeterli olmadığını öne sürdü.

Faruk Dinç, doğum yardımının ilk çocuk için 3 bin, ikinci çocuk için 4 bin, üç ve üzeri çocuk için 6 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Eğitim-öğretimde bir ayın geride bırakıldığını söyleyen Dinç, servis ücretleri, kaynak kitap ve kırtasiye ücretleri ile atanamayan öğretmenler ve müfredatla ilgili sorunların gündemdeki yerini koruduğunu savundu.

Son zamanlarda okullarda görev alan bazı öğretmenlerin okullara uygunsuz kıyafetlerle gittiğini iddia eden Dinç, "İmam hatip okullarında görev alanlar başta olmak üzere öğretmenlere mesleğin ciddiyetiyle uyumlu bir kılık kıyafet zorunluluğu getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Abluka altında olan Gazze'nin elektriğinin ve suyunun kesilerek hapishaneye dönüştürüldüğünü söyleyen Dinç, "Filistin davası, bir Arap-İsrail davası değil. Filistin davası bir Filistin-İsrail davası da değildir. Filistin davası ümmetin davasıdır." dedi.

Dinç, İsrail'i eleştirerek, Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.