HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, Evlilik Kredisi Desteğinin Geri Alınmamasını İstedi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, yeni evlenecek gençlere verilmesi planlanan evlilik kredisi desteğinin geri alınmaması çağrısında bulundu.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İslam aleminin ve Türk milletinin Mevlit kandilini tebrik etti.

HÜDA PAR olarak bundan sonraki süreçte Meclis'te özellikle gençlerin sesi olmaya, sorunlarını gündeme getirmeye ve bunların çözümü için kamuoyu oluşturmaya çalışacaklarını ifade eden Dinç, gençlerin kendilerini mutlu ve huzurlu hissetmediği bir toplumun geleceğinin aydınlık olmayacağını söyledi.

Gençlerin, "oy deposu" olarak görülmesi nedeniyle siyaset kurumuna güvenlerinin kalmadığını dile getiren Dinç, şöyle devam etti:

"Maddi kazanımların yanında gençliğimize ve toplumumuza ahlaki erdemleri ve manevi bilinci kazandırmayı, huzura giden sürecin olmazsa olmazı olarak değerlendiriyoruz. HÜDA PAR olarak her şeyden önce 'can güvenliği' diyoruz. Bugün gençlerimizin can ve akıl güvenliği çok önemli. İmkanları el vermediği için evlenemeyen gençlerimiz var. Genç evlilik mağdurları, süresiz nafaka sorunu, genç işsizlerimiz var. Özellikle madde bağımlılığı ve ahlaki yozlaşma geleceğimizi ve neslimizi ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bu, siyaset üstü bir meseledir. Sadece polisiye tedbirler almak madde bağımlılığıyla mücadelede yetersiz ve başarısız kalmaktadır. Toplumun tüm kesimlerinin bu konuda üst düzey duyarlılık geliştirmeleri ve madde bağımlılığıyla topyekun bir mücadele içerisine girmeleri ertelenemez bir sorumluluktur."

Dinç, devlet tarafından yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi verilmesine yönelik çalışma yapıldığını anımsattı.

Gençlere verilecek evlilik kredisinin geri alınmamasını isteyen Dinç, "Onlara evlilik hediyemiz olsun. Oluşturacağımız bir fonla bunu yapalım ve gençlerin yüzünde tebessüme vesile olalım. Huzurlu bir ailenin ilk temel taşını biz atmış olalım." ifadesini kullandı.