HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, Bingöl'de araştırma hastanesi açılmasını istedi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Bingöl'de araştırma hastanesi açılmasını istedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantıda, İsrail'in Filistin'de insanlık suçu işlediğini; havadan, karadan, denizden yapılan saldırılarla çocuklar, kadınlar ve yaşlıların katledildiğini söyledi.

Masum çocukların seslerinin, vicdanlarını işgalci İsrail'e satanları harekete geçiremediğini ifade eden Dinç, "Temennimiz Filistin'in özgürleşmesi, terör şebekesi siyonistlerin kalıntılarının ve kendilerinin yok olmasıdır." diye konuştu.

Faruk Dinç, Bingöl'de bir araştırma hastanesi bulunmamasının ciddi mağduriyetlere neden olduğunu dile getirerek, " Bingöl'e bir araştırma hastanesi açılmalı. Yapılması planlanan 550 yataklı bir hastane var. Bingöllü vatandaşlarımız bir araştırma hastanesi istiyor. Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, bir tıp fakültesi açılması için YÖK'e dilekçe verdi. Olumlu sonuçlanması önemli." dedi.

Bingöl-Diyarbakır yolunun 13 yıldır hizmete açılmadığını da söyleyen Dinç, bu yolun bir an önce tamamlanmasını istedi.

Dinç, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Taşlıçay Köyü'nde yüzlerce gencin silikozis hastası olduğunu öğrendiğini anlatarak, "Kot fabrikasında kumlama, taşlama işinde çalıştırılmışlar. Sigortaları yapılmamış, akciğerleri tahribata uğramış, tedavisi olmayan bu ölümcül hastalığa yakalanmışlar. Birkaç kişi kot pantolon giysin diye Taşlıçay Köyü'nde yüzlerce gencin ciğerini sökmüşler ve nefes almalarını engellemişler." şeklinde konuştu.