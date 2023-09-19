HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Kamu personeli alımında hakkaniyet ve liyakat önemlidir

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, kamu personeli alımında hakkaniyet ve liyakat ilkelerine uyulması gerektiğini belirtti. Dinç, ayrıca Adıyaman'daki depremzedelerin konut sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, kamu personeli alımında hakkaniyet ve liyakat ilkelerine göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamu personeli alımı için mülakat uygulamasının ne zaman kaldırılacağının konuşulduğunu anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen alımı sırasında yapılacak mülakat yöntemine ilişkin sözlerinin "öğretmen adaylarında endişeye neden olduğunu" söyleyen Dinç, "Kamu personeli alımında mutlak surette hakkaniyet ve liyakat ilkelerine göre hareket edilmeli; hiçbir endişeye mahal bırakmayacak şekilde insan haklarına ve adalete uygun bir düzenleme yapılmalı." diye konuştu.

Yaklaşık 90 bin taşeron işçi bulunduğunu belirten Dinç, kadrolu işçilerle aynı işi yapan bu personelin kadroya alınması gerektiğini ifade etti.

Birçok il ve ilçeye ziyaretler gerçekleştirdiğini anlatan Dinç, özellikle depremden etkilenen illerde çözüm bekleyen sorunların mağduriyetlere yol açtığını belirtti. Dinç, bu bağlamda Adıyaman'daki depremzedelerin, kalıcı konutlarını ne zaman alacakları hakkında bilgiye sahip olmadıklarını dile getirerek, yetkilileri "konutları bir önce tamamlayarak teslim etmeye ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaya" çağırdı.

Adıyaman'daki konteyner kentlerde yaklaşık 60 bin vatandaşın kaldığını söyleyen Dinç, bu kentlerde su ve kanalizasyon sorunları nedeniyle vatandaşların sağlığının tehdit altında olduğunu anlattı. Dinç, köy evleri yapılırken, bölge insanının hayvancılıkla uğraştığı dikkate alınarak hayvan barınaklarının da projelerde yer alması gerektiğini kaydetti.

Dinç, Libya ve Fas'ta meydana gelen felaketlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.