HÜDA PAR Milletvekili: ABD'nin amacı Gazze'yi insansızlaştırmak

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgeye gelmesinin asıl amacının 'Hamas'ı devre dışı bırakıp Gazze'yi insansızlaştırma stratejileriyle ilgili ülkeleri ikna etmek' olduğunu söyledi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgeye gelmesinin asıl amacının "Hamas'ı devre dışı bırakıp Gazze'yi insansızlaştırma stratejileriyle ilgili ülkeleri ikna etmek" olduğunu söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

ABD'nin çözümden kastının "Gazzelileri rahatlatmak, Filistin Devletinin özgürlüğünü garanti altına almak" olmadığını belirten Demir, "Onların amacı, siyonistlerin işgalini güvenceye alan bir çözümü dayatmak, siyonizmi merkeze almak ve Hamas'ı devre dışı bırakmaktır." diye konuştu.

ABD'nin çözümün bir tarafında yer almaması gerektiğini dile getiren Demir, "Blinken'ın bölgeye gelmesinin asıl amacı, Hamas'ı devre dışı bırakıp Gazze'yi insansızlaştırma stratejileriyle ilgili ülkeleri ikna etmek, buna zemin oluşturmaktır." yorumunu yaptı.

Demir, temel gıda ve tedavi ihtiyaçlarının Gazze'ye ulaştırılması için uluslararası bir deniz filosunun hızlı şekilde yola çıkarılması gerektiğini belirterek, başta İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkeler olmak üzere bütün ülkelerin bu filoya destek vermesini istedi.