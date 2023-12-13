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HÜDA PAR'lı Ramanlı, yerel seçim sürecini değerlendirdi Açıklaması

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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, partisinin yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na katılma olasılığını değerlendirirken, "Birlikten kuvvet doğar atasözünü biz 14 Mayıs'ta fiilen göstermiş olduk.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, partisinin yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na katılma olasılığını değerlendirirken, "Birlikten kuvvet doğar atasözünü biz 14 Mayıs'ta fiilen göstermiş olduk. Eğer bir ittifak olursa mahalli idareler seçimlerinde bu, bambaşka bir başarıyı da beraberinde getirir." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiği 10 Aralık'ın, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Beyanname kapsamında her insanın sahip olduğu haklar bulunduğunu ancak bu hakların Gazze'de 60 gündür hiçbir insana tanınmadığını ifade eden Ramanlı, tüm dünyanın insanlığa karşı bu soykırıma adeta gözlerini kapattığını söyledi. Ramanlı, "Bütün dünya, 10 Aralık 1948'de taraf olduğu ve kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin adeta altında kaldı. Doğudan batıya kuzeyden güneye bütün insanlık siyonist postalların altında adeta eziliyor." diye konuştu.

HÜDA PAR'lı Ramanlı, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmesini hatırlatarak, yerel seçimlere yönelik bir ittifakın bu görüşmenin konusu olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer aldıklarını anımsatan Ramanlı, bu seçimlerde hem kazandırdıklarını hem de kazandıklarını söyledi.

Ramanlı, bir süredir yerel seçimler konusunda AK Parti heyetiyle görüşmeler yaptıklarını anlatarak, "Bu ittifak sürecinin nasıl sonuçlanacağını şu an için bilemiyorum. Görüşmenin bir başlığı da ittifaktır. Bunun nasıl, ne şartlarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki süreçlerde hep beraber göreceğiz. Birlikten kuvvet doğar atasözünü biz 14 Mayıs'ta fiilen göstermiş olduk. Eğer bir ittifak olursa mahalli idareler seçimlerinde bu, bambaşka bir başarıyı da beraberinde getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Sahipsiz köpekler sorununa ilişkin soruya karşılık da Ramanlı, bu konuda bir kanun teklifi hazırladıklarını anlattı. Teklifi tamamladıklarında diğer parti temsilcileriyle görüşerek Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildiren Ramanlı, böylece hem sokakların güvenli hale gelebileceğini hem de canlılara eziyet edenlere gereken cezaların verilebileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Politika

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