HÜDA PAR'lı Ramanlı: "Hükümetin siyonist rejimle diplomatik ilişkilerini kesmesini öneriyoruz"

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, hükümetin İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesini tavsiye etti.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının insanlık suçu olduğunu ancak bunu durdurabilecek hiçbir mekanizmanın devreye girmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla hafta sonu gerçekleştirilen mitingle Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olduğunun ortaya konulduğunu söyleyen Ramanlı, Türkiye'nin safını belli etmesinin yeterli olmadığını ifade etti. Ramanlı, hükümetin bu konuda somut adım atmasını talep ederek, "Bu soykırıma karşı hükümetin siyonist rejimle diplomatik ilişkilerini kesmesini öneriyoruz, caydırıcı bazı yaptırımların gündeme alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye üzerinden İsrail'e petrol ile tarım ürünlerinin ulaştırılmasının sağladığına yönelik haberlere değinen Ramanlı, Türkiye'den, Müslüman kardeşlerini açlığa, susuzluğa ve elektriksizliğe mahkum eden bir ülkeye bu sevkiyatların yapılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Kamuoyunun bu konularda bilgilendirilmesini isteyen Ramanlı, Türkiye ve İsrail'den çifte vatandaşlığa sahip olup İsrail ordusunda görev almak üzere Türkiye'den ayrılanların vatandaşlıktan çıkarılması için adım atılıp atılmadığını da sordu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ramanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılından beklentilerinin sorulması üzerine, "günahıyla sevabıyla ilk yüz yılın geride kaldığını" söyledi. Türkiye'nin gelecek perspektifine ihtiyacı olduğunu belirten Ramanlı, "Bunun en önemli lokomotifi yeni bir anayasadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Bu ülke, bu bayrak, bu vatan birilerinin değil, hepimizin vatanıdır. Herkesin kendisini bulabileceği bir anayasayı yapmak mümkündür." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'lı Ramanlı, başka bir soruya karşılık, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 12. Kalkınma Planı'ndaki hedeflerin gerçekleşmesinin en önemli unsurlarından birinin, kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması olduğunu belirtti. Ramanlı, öte yandan "aile bütünlüğünün korunması ile ana dilde eğitim ve Kürt meselesinin çözümüne ilişkin unsurların olmamasını" Plan'ın eksiklikleri olarak sıraladı.

Öte yandan TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın, HEDEP'li bir milletvekiline sarf ettiği belirtilen ifadelere ilişkin bir soruya Ramanlı, özellikle siyasetçilerin kullandıkları dil ve üsluba dikkat etmesi, saygı çerçevesinde iletişim kurması gerektiğini vurguladı.