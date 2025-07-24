HÜDA PAR'lı Demir, orman yangınlarının önlenmesi için yeterli tedbir alınmadığını savundu

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, orman yangınlarının önlenmesi için yeterli önlem alınmadığını ileri sürdü.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Balıkesir'de orman yangınlarının devam ettiğini belirten Demir, son 1,5 aydır neredeyse bütün bölgelerde yangın çıktığını söyledi.

Demir, "Yeteri kadar tedbir alma noktasında bir türlü üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiremiyoruz. Bunu sadece hükümet ve devlet için söylemiyorum, vatandaş olarak da bu yangınlara karşı üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiremiyoruz. Birçok yangın faciası, ormanlarda yer alan şişelerden kaynaklanıyor. Ormanlarımızı kirli bırakıyoruz. Yeteri kadar önlem almıyoruz ve ciğerlerimiz yanıyor. Daha ciddi tedbirlere ihtiyaç olduğu herkesçe malum." diye konuştu.

Gazze'de bir soykırım yaşandığını, bunun her geçen gün daha vahim boyuta ulaştığını belirten Demir, "Abluka altındaki Gazze'de insanlar açıklığa terk edilmiştir. Bu kapsamda Kolombiya'da Lahey Grubu öncülüğünde düzenlenen Gazze Zirvesi'nde alınan kararlar tarihi bir önem taşımaktadır. Gazze halkına uygulanan zulüm son bulmalıdır." ifadesini kullandı.