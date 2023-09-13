HÜDA PAR'lı Demir'den yeni anayasaya destek açıklaması Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, yeni, adil ve çoğulcu anayasanın toplumsal bir talep olduğunu söyledi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, yeni, adil ve çoğulcu anayasanın toplumsal bir talep olduğunu söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2020 yılına kadar öğretmen atamalarında iki yıllık KPSS puanları baz alınırken, 2021'de KPSS'de puan geçerliğinin bir yıla indirildiğini hatırlattı.

2020'de iyi puan alıp atanabilecek durumda olan öğretmen adaylarının 2021 yılı atamalarına dahil edilmediklerini anlatan Demir, hükümetin "2020'deki KPSS'de mağdur olan öğretmen adaylarına yeni bir kontenjan belirlemesi gerektiğini" ifade etti.

Emekli maaşlarıyla ilgili kamu vicdanını rahatlatacak bir düzenleme yapılmadığını savunan Demir, yıl sonuna bırakılmadan Meclis açılır açılmaz bu konunun gündeme getirilmesini ve gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi.

Demir, emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023 anayasası" vurgusunun önemli olduğunu belirten Demir, yeni, adil ve çoğulcu anayasanın toplumsal bir talep olduğunu ifade etti.

Demir, "Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, siviller tarafından hazırlanacak ve milleti değerleri ile birlikte merkezde tutacak bir anayasa için biz de her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.